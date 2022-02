Capuano: «Inter, ieri dal 60′ altra partita. Due giocatori sono un problema»

Giovanni Capuano, su Sportitalia, ha commentato la sconfitta di ieri dell’Inter contro il Liverpool. Poi individua due problemi in casa nerazzurra. Campanello d’allarme

PROBLEMI − Capuano individua due particolarità nei nerazzurri: «Credo che l’Inter abbia fatto una partita straordinaria ma non l’ha persa per caso. Dal 60′ in poi è iniziata un’altra partita e ciò che è riuscito a mettere Klopp era diverso da quello che si poteva permettere Inzaghi. L’Inter ha il problema Handanovic, se c’era un portiere più esplosivo tipo Maignan finiva 0-0. I numeri di Lautaro Martinez sono inquietanti, un gol nelle ultime 13 partite giocate. Quest’anno ha iniziato a bucare anche le grandi partite. L’Inter ha investito molto su di lui c’è da capire se il Toro è il giocatore che ci ha fatto vedere oppure se ha un certo livello fa fatica».