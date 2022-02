Bremer, c’è una clausola sul rinnovo. Due destinazioni: Inter o estero

Bremer rimane un obiettivo per l’Inter. Nonostante il rinnovo con il Torino, il giocatore è destinato a partire in estate. Sul giocatore, sono favoriti i nerazzurri in Italia

FAVORITA − Bremer all’Inter è qualcosa di veramente concreto. Il capitano granata, nonostante il rinnovo col Torino, andrà via in estate. Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, esiste una sorta di clausola per farlo partire da giugno. Si tratta di una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. Sul giocatore, c’è forte l’Inter. Il club nerazzurro rimane in Italia favorito per aggiudicarsi il forte difensore brasiliano. Occhio anche alla pista estera ma in Serie A l’Inter è un vantaggio su Milan e Juventus.