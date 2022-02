Marani: «Inter-Liverpool? C’era una sensazione. Lautaro Martinez non è…»

Matteo Marani, su Sky Sport nel post Europa League, è ritornato nuovamente sulla sfida tra Inter e Liverpool. Poi, fa una considerazione su Lautaro Martinez

SENSAZIONE − Marani sul match di ieri: «Cambi? Inzaghi rimproverato spesso ma l’Inter gioca veramente un bel calcio, poi paga il finale di gara. Ho avuto l’impressione che il Liverpool abbia un po’ giocato da grande, ha aspettato a dare la zampata. Ha dimostrato di essere tra le migliori squadre in circolazione. C’era la percezione che prima o poi il Liverpool anche con i cambi la potesse risolvere». Poi commenta il periodo del Toro: «Indiscutibile Lautaro Martinez, ha tutto tecnicamente e fisicamente. Con Lukaku era diverso, quest’anno accorcia Dzeko. Lui deve andare in verticale, fare gli strappi ma non è quel tipo di giocatore».