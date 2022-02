Pedullà: «Inter, no campanelli d’allarme. In primavera Lautaro Martinez…»

Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per Sportitalia, ha espresso solo parole positive nei confronti dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri stanno andando molto bene e infine dice la sua su Lautaro Martinez

SENSAZIONI POSITIVE − Pedullà non ha dubbi sulla stagione dei nerazzurri: «Non vedo campanelli d’allarme nell’Inter, ho visto un problema in 20′ col Milan e ci può stare. A Napoli poteva cadere ma ha tenuto, ieri c’è stata un’Inter importante. Io vedo situazioni assolutamente positive e una stagione che sta andando coi fiocchi. In primavera appena Lautaro Martinez ritornerà al gol, l’Inter andrà ancora meglio».