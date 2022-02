Marinozzi: «Lautaro Martinez non tranquillo. Male anche tecnicamente»

Andrea Marinozzi, dagli studi di Sky Sport nel post Europa League, si è concentrato su Lautaro Martinez. Per il giornalista, il giocatore dell’Inter deve ritrovarsi sia di testa che tecnicamente

RITROVARSI − Marinozzi critico nei confronti dell’attaccante dell’Inter: «Lautaro Martinez? Non è in un buon momento, neanche come prestazioni. Dzeko lega il gioco, lui non riesce. Sanchez lo fa meglio, entra in campo e opportunità. Il Toro deve ritrovare tranquillità, perché spreca tante energie e deve essere più preciso e concentrato per segnare. Inoltre, deve migliorare tecnicamente anche nel servire i propri compagni».