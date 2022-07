Caprari: «Punto sull’Inter se non vende Skriniar! Nessun rammarico mio»

Caprari è appena passato dal Verona al Monza e ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. L’ex attaccante dell’Inter (che in nerazzurro non ha mai giocato, ceduto nell’affare Skriniar nel 2017) vede la sua vecchia squadra come favorita per la Serie A.

IL PRONOSTICO – Gianluca Caprari si esprime sullo scudetto: «Lo scorso anno avevo detto Inter e, se non venderà Milan Skriniar, punto ancora sull’Inter. Occhio però alla Juventus. Da tifoso della Roma vedo il tricolore? No. Paulo Dybala è stato un acquisto importante, uno dei più forti giocatori della Serie A. Ed è allenato da uno dei migliori tecnici del mondo. Secondo me la Roma farà un campionato di alto livello, ma lo scudetto… Rammarico Inter? No perché non ho mai vestito la maglia nerazzurra. Mi hanno ceduto alla Sampdoria nell’affare Skriniar. Doveva andare così».

L’ALTRO EX – Caprari parla brevemente anche di un giocatore di proprietà dell’Inter ora suo compagno al Monza: «Chi mi ha impressionato di più dei nuovi compagni? Stefano Sensi e Matteo Pessina sono giocatori importanti».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti