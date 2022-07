Sanchez, 0 minuti in Inter-Pro Sesto. Si avvicina il Marsiglia: le ultime – TS

Alexis Sanchez non ha preso parte all’allenamento congiunto fra Inter e Pro Sesto. Per il cileno sempre più vicino il passaggio al Marsiglia. Le ultime da Tuttosport

ADDIO – Alexis Sanchez potrebbe presto lasciare l’Inter. Il cileno non fa parte del progetto tattico di Inzaghi: nella giornata di ieri, infatti, non ha preso parte all’allenamento congiunto fra i nerazzurri e la Pro Sesto. Per Sanchez, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, presto potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1: il Marsiglia, infatti, è interessato all’attaccante cileno che sarebbe convinto della destinazione. L’Inter, per incentivare l’addio dell’attaccante, verserà una generosa buonuscita.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna