Gosens recuperato! Inter, carichi in crescita prima del Lione – CdS

Domani si giocherà l’amichevole Inter-Lione, alle 20.30 a Cesena, che arriva due giorni dopo l’allenamento congiunto vinto 6-1 sulla Pro Sesto (vedi highlights). Ieri in campo anche Gosens, che si sta riprendendo dopo i tanti problemi fisici.

SULLA VIA DEL RECUPERO – Robin Gosens ieri ha giocato il secondo tempo dell’allenamento congiunto Inter-Pro Sesto (vedi articolo). Il Corriere dello Sport definisce il suo recupero significativo, visto che aveva accusato un fastidio alla coscia a Ferrara in occasione dell’amichevole col Monaco. Lì non aveva brillato ed era uscito all’intervallo, primo giocatore sostituito da Simone Inzaghi, saltando poi la partita di sabato scorso col Lens. Ora si sta riprendendo. Ieri Inzaghi ha fatto allenare la squadra anche in mattinata, in maniera molto intensa, con la stanchezza che si è fatta sentire visti i carichi. Oggi prevista una sola seduta, domani mattina partenza in treno per Cesena. Dove, salvo imprevisti, ci sarà anche Gosens.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti