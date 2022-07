Inter-Pro Sesto, due formazioni in 45′ per Inzaghi: solo uno per intero – CdS

Nell’allenamento congiunto di ieri Inter-Pro Sesto (vedi highlights) Inzaghi ha provato due formazioni diverse fra primo e secondo tempo. Il Corriere dello Sport indica chi ha giocato, con un solo elemento sempre in campo.

LE SCELTE – Per l’allenamento congiunto Inter-Pro Sesto 6-1 Simone Inzaghi ha giocato con questa formazione iniziale: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Ben dieci cambi nella ripresa, con Matteo Darmian unico in campo per tutti i novanta minuti. Il difensore multiuso, partito largo a sinistra nel 3-5-2, si è spostato addirittura come centrale e in questo precampionato è il più utilizzato (vedi articolo). La “seconda” formazione di Inter-Pro Sesto, riportata dal Corriere dello Sport, è la seguente: Onana; Skriniar, Darmian, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa. In quattro fuori causa mercato (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti