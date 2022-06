Camoranesi: «Dybala come pochi in Italia. Tradimento, pubblico col cuore»

Mauro Camoranesi ha parlato del futuro di Dybala, molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. La Joya è stato accusato di tradimento dai tifosi della Juventus

FUTURO JOYA − Le parole di Camoranesi su Dybala, molto vicino all’Inter: «Con il pubblico bisogna andare piano, ragiona con il cuore, non con il budget. Sono cose separate, quello che Dybala ha regalato al pubblico è indelebile, va detto e preservato. Poi, gli accordi si fanno in due. Non è questione di colpe. Lui rimane un giocatore che, come lui, in Italia, ce ne sono pochi. Negli ultimi 10 anni è sempre stato protagonista».

Fonte: Il bianconero.com