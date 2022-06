Foschi: «Lukaku all’Inter? Credo a tutto e a niente! Mercato complicato»

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo e non solo, ha parlato delle trattativa di mercato. Tra queste il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea all’Inter. Così su Tmw

MERCATO − Le parole di Rino Foschi sui movimenti in Serie A: «È il mercato dei parametri zero. Delle scadenze. Ed è un mercato importante, che però non mi piace. A me piacciono le trattative. Le emozioni del mercato, non i parametro zero. Ritorno di Lukaku all’Inter? In questo calcio credo a tutto e niente. È un mercato complicato».