FOTO − Dimarco soddisfatto per Inghilterra-Italia: «Un altro passo avanti»

Dimarco ha giocato per la prima volta dal 1′ con la maglia dell’Italia (vedi intervista). Il laterale dell’Inter è apparso soddisfatto per il terzo risultato utile raggiunto dagli azzurri di Mancini

AVANTI − L’Italia ha pareggiato contro l’Inghilterra per 0-0. Match a reti inviolate ma ben giocato dalla Nazionale di Roberto Mancini. In campo per 87 minuti anche Federico Dimarco dell’Inter che ha fatto il suo esordio in assoluto da titolare con la Nazionale. Il giocatore si è espresso con entusiasmo e ottimismo su Twitter.

Buona prestazione del laterale dell’Inter. Solo panchina, invece, per Barella e Bastoni.