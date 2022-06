Dimarco: «Contento della prestazione. Esordio dal 1′? Sofferto e lavorato»

Federico Dimarco ha parlato su Rai Sport nel post Inghilterra-Italia. Il giocatore dell’Inter si è espresso con soddisfazione per la gara e poi ringrazia Mancini per l’opportunità

LAVORO − Dimarco sulla prestazione dell’Italia e sul suo debutto dal 1′: «Sono contento della prestazione, penso che abbiamo fatto una grande gara contro un avversario difficile. Dobbiamo continuare così, bisogna lavorare. Abbiamo avuto tante occasioni, due/tre clamorose. Potevamo fare gol ma importante anche non averlo preso. Mia posizione? Tutto è iniziato da Verona dove entravo dentro il campo, poi l’ho sviluppato all’Inter passando da quinto a terza di difesa. Mi piace molto perché posso giocare tanto con la palla. Rapporto Mancini? Quando mi fece esordire avevo 17 anni, lo devo ringraziare. E’ stato il primo a buttarmi nel calcio dei grandi. In questi 7 anni, ho sofferto ma lavorato tantissimo. Lo ringrazio per l’esordio».