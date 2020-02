Camolese: “Lazio-Inter? Sarà bella sfida. Conte ha dato identità. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino tra le altre, ha commentato a “Radio Sportiva” la sfida Lazio-Inter in programma questa sera alle 20:45. Una battuta anche sull’arrivo di Christian Eriksen in nerazzurro.

L’OPINIONE – Giancarlo Camolese è convinto che Lazio-Inter sarà una bella sfida. Una battuta infine su Christian Eriksen: «Lazio-Inter? Bellissima partita tra due squadre che stanno bene e sono convinte. La Lazio, per come è stata costruita, mi piace tantissimo. Conte ha dato un’identità all’Inter. I tecnici si aspettano una grande gara dai giocatori migliori, Luis Alberto e Lukaku. Eriksen? Era giusto prenderlo perché è un giocatore dalla tecnica superiore, ma mi chiedo dove possa essere schierato nel 3-5-2. Può fare la seconda punta o l’interno di centrocampo, in questo momento non credo che Conte voglia cambiare modulo. E’ un grande giocatore, può fare la differenza anche subentrando dalla panchina».