Pioli: “Inter-Milan? 3 minuti e derby cambiato! Ibrahimovic mi ha detto…”

Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno contro il Torino. L’allenatore sottolinea nuovamente (qui la sua analisi) l’andamento di Inter-Milan e la rimonta nerazzurra. Zlatan Ibrahimovic ormai è un riferimento per i rossoneri: ecco le dichiarazioni del tecnico, riportate da SkySport

DOPO IL DERBY – Stefano Pioli ripensa a Inter-Milan: «Nel derby sono bastati 3 minuti per cambiare la partita, abbiamo mollato un attimo e l’abbiamo persa. Contro la Juventus abbiamo fatto una grande gara. Solo se giochiamo con intensità e generosità possiamo fare bene. Il Milan si deve preparare bene alla partita e deve consolidare quelle situazioni che ci hanno permesso di giocare due grandi partite contro le squadre migliori del campionato. Ibrahimovic? Non parla mai a caso, quando è arrivato mi ha detto “Mister fidati”. Stamattina ci ho parlato e ha detto che sta bene, domani faremo la stessa cosa».