Pjanic, infortunio in Juventus-Brescia: sfida con l’Inter a rischio?

Miralem Pjanic è uscito dal campo al 66′ minuto di Juventus-Brescia. Infortunio per il bosniaco per cui è subentrato Matuidi. Sfida con l’Inter a rischio?

INFORTUNIO – Miralem Pjanic, faro del centrocampo della Juventus, è uscito per infortunio nel corso della sfida tra i bianconeri ed il Brescia. Il bosniaco, dopo 6′ minuti dal suo ingresso in campo, è dovuto uscire per un problema all’inguine. Rischia di saltare i prossimi impegni dei bianconeri fra cui spiccano la sfida di Champions League contro il Lione ma, soprattutto, la sfida scudetto contro l’Inter in programma l’1 Marzo alle 20:45. Si attendono novità nelle prossime ore.