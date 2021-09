Cambiasso: «L’Inter poteva segnare dal primo tempo. Poi si è complicata»

Per Cambiasso uno degli errori dell’Inter è stato non segnare subito, cosa che ha permesso allo Shakhtar Donetsk di gestire lo 0-0. L’ex centrocampista ne ha parlato in collegamento da Parigi per Champions League Show su Sky Sport.

APPROCCIO SBAGLIATO – Esteban Cambiasso non è soddisfatto per quanto prodotto dall’Inter a Kiev: «C’era la possibilità di segnare, già dal primo tempo vedi la traversa di Nicolò Barella. Lo Shakhtar Donetsk è una squadra pericolosa con la palla, ha molti giocatori brasiliani e sappiamo cosa possono creare. Secondo me è mancato essere incisivi nei primi minuti, poi la partita è diventata più complicata».