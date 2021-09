Prima Pagina IN Edicola: Inter strada in salita. Troppi gol falliti, serve di più

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, troppi gol falliti: ancora un pari a Kiev con lo Shakhtar Donetsk (0-0). Dzeko e Lautaro Martinez in giornata no. Lo Sheriff batte a sorpresa il Real Madrid: è solo in vetta. In Champions League serata amara per le milanesi: ora la strada è in salita.

TUTTOSPORT

Inter, serve di più. Per i nerazzurri terzo 0-0 di fila contro lo Shakhtar Donetsk: traversa di Barella, sprechi e rischi. Real Madrid KO con lo Sheriff!