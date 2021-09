Condò: «Inter, c’è un rammarico vero. Con lo Sheriff consigliato 6/6»

A Condò lo 0-0 di Shakhtar Donetsk-Inter non lascia grandi sensazioni in vista del girone. Nel corso della trasmissione Champions League Show su Sky Sport il giornalista vede ora lo Sheriff decisivo.

BASTA ERRORI – Paolo Condò analizza Snakhtar Donetsk-Inter: «Lo Shakhtar Donetsk ha giocato un’ottima partita. Ha costretto l’Inter a difendere sempre a cinque, con Federico Dimarco e Denzel Dumfries che faticavano a uscire. Il rammarico vero dell’Inter è che in due partite avrà collezionato dieci palle gol, fra il Real Madrid in casa e questa di Kiev, e non è mai riuscita a segnare. È un paradosso: in campionato ha fatto venti gol e in Champions League neanche uno. Avesse fatto un gol col Real Madrid e uno con lo Shakhtar Donetsk avrebbe fatto quattro punti. Adesso è caldamente consigliato fare sei punti su sei con lo Sheriff, che è capolista nel girone. Il salvataggio di Milan Skriniar è come un gol».