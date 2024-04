Calhanoglu: «Turchia può ancora crescere! Giovani saranno importanti»

Calhanoglu durante il podcast dell’Inter pubblicato sui canali ufficiali del club, è stato intervistato nel corso di “Hakan O’Clock”. Il centrocampista nerazzurro dopo aver parlato del suo trasferimento all’Inter, il ruolo e il calore dei tifosi, ha poi espresso la sua opinione riguardo la Turchia in vista dell’Europeo.

IN NAZIONALE – Hakan Calhanoglu è importante non solo per l’Inter, ma anche per la sua Nazionale. Il centrocampista nerazzurro è capitano della Turchia, e in vista dell’Europeo ha parlato così della sua squadra: «Possiamo ancora crescere come Nazionale, Montella è bravo come allenatore e a me i tecnici italiani mi piacciono tanto. Siamo felici di giocare l’Europeo, sfideremo squadre importanti come la Croazia e il Galles. Saranno imporanti i giovani che abbiamo in squadra, non dimentichiamo questa cosa: siamo la squadra più giovane! Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, faremo del nostro meglio per il nostro paese. Penso che il gruppo è forte per poter far bene, pensiamo a passare i gironi poi vedremo quello che sarà».