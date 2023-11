Calhanoglu, Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Il punto in vista di Juventus-Inter

Simone Inzaghi ha tirato un sospiro di sollievo su Hakan Calhanoglu in vista di Juventus-Inter, big match previsto il 26 novembre.

IL PUNTO – Hakan Calhanoglu non è stato convocato dal CT della Turchia, Vincenzo Montella, per le partite contro Germania e Galles ed è tornato in Italia. Il calciatore – si legge sul sito di SportItalia – è rientrato anticipatamente in Italia per via di un’infezione alle vie respiratorie e per restare accanto alla moglie che sta per partorire. Nessun problema però in vista di Juventus-Inter, big match previsto il 26 novembre. Simone Inzaghi avrà a disposizione il centrocampista turco per il derby d’Italia.

Fonte: SportItalia.com