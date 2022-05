Calabria: «Scudetto, mai un dubbio! Milan ci credeva da sempre»

Calabria parla della vittoria dello scudetto, dicendo che il Milan non ha mai avuto un dubbio riguardo la conquista del tricolore. Di seguito le sue parole a Milan TV.

SEMPRE CREDUTO – Davide Calabria non ha mai avuto un dubbio riguardo la vittoria dello scudetto: «Abbiamo fatto un lavoro fantastico. Non abbiamo mai avuto alcun dubbio sulla buona riuscita di questa partita (contro il Sassuolo, ndr), ci credevamo sin dall’inizio. È giusto così. Scudetto? Ci crediamo da inizio anno, non c’è stato un punto chiave! Sempre creduto dal primo minuto».