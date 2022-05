Nota tattica di Inter-Sampdoria: Correa risponde presente proprio all’ultima

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Sampdoria parliamo della prestazione di Correa.

GARA DELLA SVOLTA – Inzaghi per l’ultima di campionato ha deciso di dare spazio da titolare a Correa in coppia con Lautaro Martinez. E il numero 19 ha dato ragione al suo allenatore. Trovando una partita non solo da analizzare nelle pieghe dei movimenti. Ma con giocate incisive e due gol. Peccato fosse l’ultima della stagione.

GIOCATE INCISIVE – L’Inter fin dal primo minuto ha alzato il baricentro e controllato il possesso. Correa si è mosso da seconda punta, spostandosi spesso verso la sua amata fascia sinistra. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Non è partito subito benissimo, ma già dalla giocata che è costata il giallo a Yoshida si è capito che il Tucu aveva una brillantezza diversa. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

In totale sono 38, con 26 passaggi. Un contributo sempre importante per la manovra, per aiutare il possesso e creare spazio ai compagni. In più stavolta, come dicevamo, l’argentino ha saputo trovare giocate incisive. 4 tiri, secondo della squadra, 2 gol, 4 dribbling. Quella dimensione di spunti individuali, di qualità, di giocate anche in verticale, che si è vista davvero troppo poco. Una specie di nuovo inizio, arrivato a maggio.