Bucciantini ha parlato a Sky Sport elogiando diversi giocatori fondamentali per la cavalcata scudetto dell’Inter. Ottime parole per Lukaku e l’esterno destro Hakimi

LUKAKU È L’INTER − Marco Bucciantini ritiene l’attaccante belga un giocatore fondamentale per la vittoria del tricolore nerazzurro. Ecco le sue parole: «Lukaku è il vero essere e il vero avere dell’Inter. Con lui costruisci tutto, puoi fare tutto. Lukaku ha fatto crescere anche Lautaro Martinez. Lui è venuto come prima punta, con Lukaku si è scoperto Lautaro in più sfaccettature».

CRESCITA GIOVANI − Per Bucciantini, altri due giocatori hanno avuto un impatto devastante all’Inter: «Nicolò Barella è diventato più forte negli ultimi 30 metri. Antonio Conte è uno straordinario trasformatore di energie. Ha formattato Barella e soprattutto Achraf Hakimi. Lui è l’esterno di Conte: sette gol e nove assist sono numeri grandissimi».

VECCHIA GUARDIA − Bucciantini conclude con un elogio ai giocatori più veterani dell’Inter. Le sue parole: «Andrea Ranocchia o Matias Vecino servono a fare spogliatoio, a ricordarti da dove vieni».