Ligue 1, Lille campione: prima fascia di Champions League quasi completa

La Ligue 1 va al Lille, che riesce a completare il suo percorso e ricacciare indietro il PSG di Icardi. I francesi completano così la prima fascia di Champions League per quanto riguarda le vincitrici dei campionati nazionali, ora tocca a chi detiene il titolo.

QUASI COMPLETA – La Ligue 1 è del Lille, che diventa la sesta squadra in prima fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League 2021-2022. La squadra di Cristophe Galtier vince 1-2 in casa dell’Angers: in gol Jonathan David al 10′ e Burak Yilmaz nel primo minuto di recupero del primo tempo, inutile la rete di Angelo Fulgini al 91′. Il Lille tiene dietro il PSG di Mauro Icardi, che passa 0-2 a Brest ma non basta. Il Monaco invece dovrà fare i turni di qualificazione.

I RESOCONTI – Nella prima fascia di Champions League ci sono Atlético Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Inter, Lille e Sporting CP, poi si aggiungeranno le vincitrici di Champions League (finale sabato Manchester City-Chelsea) ed Europa League (finale mercoledì Manchester United-Villarreal). Se dovessero essere i Citizens a trionfare a Porto entrerebbe in prima fascia lo Zenit.