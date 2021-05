Esposito entra nel finale e avvicina la Serie A: colpo Venezia col Cittadella

Esposito ha giocato i minuti finali di Cittadella-Venezia, finale di andata dei play-off di Serie B. L’attaccante classe 2002, in prestito dall’Inter, subentra all’altro ex nerazzurro Forte e vede i suoi vincere 0-1, avvicinando la promozione.

SUCCESSO DI MISURA – Il Venezia di Sebastiano Esposito batte 0-1 il Cittadella e avrà due risultati su tre per tornare in Serie A dopo diciannove anni. Al Tombolato i padroni di casa crollano al 50′, quando Francesco Di Mariano sblocca il risultato. È l’unico gol della partita, con Esposito che subentra all’83’ al posto di Francesco Forte. Il ritorno della finale play-off di Serie B si giocherà al Penzo giovedì alle ore 21.30, il Cittadella deve vincere con almeno due gol di scarto per passare altrimenti promosso il Venezia.