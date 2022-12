Bucchioni: «Thuram adatto al gioco dell’Inter ma ci sono alcuni interrogativi…»

Bucchioni parla delle voci di mercato che accostano Thuram all’Inter. Nel corso della trasmissione “Il Processo di Sportiva”, sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista valuta la situazione in attacco dei nerazzurri.

MISTERO – Enzo Bucchioni si pronuncia sulla possibilità di vedere Marcus Thuram (vedi articolo) all’Inter. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Il Processo di Sportiva”, il giornalista dichiara: «La sessione di calciomercato dell’Inter è un mistero. Dipende tutto da quello che deve fare in uscita. Se non riesci neanche a spendere 10 milioni di euro per Thuram, questo significa che, poi, devi vendere Lautaro Martinez? E Romelu Lukaku torna al Chelsea? Poi c’è anche Edin Dzeko, che potrebbe finire la carriera in nerazzurro. Per il gioco dell’Inter Thuram è un calciatore adatto, però mi sembrano tanti gli attaccanti. Ci sono tutti questi interrogativi. Io credo che se l’Inter pensa di prendere un’altra punta evidentemente c’è qualcosa sotto a cui si sta pensando». Questo il pensiero di Bucchioni, espresso sulle frequenze di Radio Sportiva, in merito alla situazione in fase offensiva del club nerazzurro.