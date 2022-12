Marchetti: «Skriniar potrebbe rinnovare così per incasso Inter importante»

Luca Marchetti ha parlato anche del bilancio dell’Inter e della situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar.

SITUAZIONE – Queste le parole di Luca Marchetti sul bilancio dell’Inter e sulla situazione relativa alla trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Inter deve vendere per ripianare il buco di bilancio. Non credo lo farà a gennaio, però ad esempio Skriniar o lo vendi adesso o a giugno lo perdi a zero. Posto che lo slovacco potrebbe rinnovare il contratto con una clausola rescissoria, così da permettere alla società di incassare una cifra comunque importante. Oggi andare a parametro zero non è una cosa clamorosa, la società può decidere di non rinnovare per i costi troppo alti, vedi la Juventus con Dybala».