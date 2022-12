Thuram, l’Inter vuole battere la concorrenza. Pronta l’offerta! – SM

Non più una semplice idea, Thuram inizia a diventare realtà per l’Inter. Secondo SportMediaset, la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di formalizzare l’offerta il prima possibile. Ecco le ultime indiscrezioni sul possibile colpo di mercato interista.

CONCRETEZZA – Le voci di calciomercato che avvicinano Marcus Thuram (vedi articolo) all’Inter si rincorrono ormai da settimane. Ora, però, sembra esserci davvero qualcosa di più concreto. La dirigenza nerazzurra, che aveva già incontrato l’entourage dell’attaccante in Qatar, sarebbe intenzionata a formalizzare l’offerta. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, gli interisti avrebbero fretta di chiudere la trattativa, in modo da battere sui tempi il Newcastle e il Bayern Monaco. Per il calciatore del Borussia Monchengladbach l’Inter metterebbe sul piatto 5 milioni di euro a stagione per cinque anni di contratto. L’intenzione dei dirigenti dell’Inter sarebbe quella di far firmare Thuram agli inizi di febbraio. Intanto, basterà attendere i primi giorni del nuovo anno per capire qualcosa in più sul futuro dell’attaccante.

Fonte: SportMediaset