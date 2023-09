Bucchioni: «Sozza in Inter-Milan? Basta sospetti! Pensiamo positivo»

Fra le novità che nelle scorse ore hanno fatto più discutere c’è la designazione di Sozza per Inter-Milan. Il motivo è la provenienza milanese dell’arbitro. Sull’argomento si esprime anche Bucchioni su Radio Sportiva.

CAMBIARE MENTALITÀ – Enzo Bucchioni prova ad analizzare con occhi privi di malizia la vicenda legata a Simone Sozza, che pur provenendo da Milano arbitrerà Inter-Milan. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Sozza arbitro di Inter-Milan? Dobbiamo vedere il lato positivo, io cerco di dirlo tutte le volte. Bisogna avere positività per sperare in un calcio migliore, dove gradatamente si riesca a fare a meno dei fantasmi e dei sospetti. La dietrologia è qualcosa che avvelena il calcio. Se pensiamo all’arbitro ancora prima di vedere una partita non va bene. E se Sozza arbitrasse semplicemente per se stesso, per la sua carriera, per fare il suo lavoro il meglio possibile? Io credo che questo sia il modo di pensare corretto. Se dovesse fare un errore a vantaggio dell’Inter o del Milan dobbiamo fare un passo in avanti e dire che può succedere. Non è facile ma bisogna cambiare mentalità. Tifiamo per l’arbitro affinché sabato faccia la miglior prestazione della sua carriera».