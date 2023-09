Nosotti: «Acerbi-Italia? Può essere utile, il finale di stagione dell’Inter parla!»

Parlando dell’Italia di Luciano Spalletti, Marco Nosotti si focalizza su Francesco Acerbi. Il calciatore dell’Inter, finora indisponibile per infortunio, può essere un’ottima risorsa per gli azzurri.

QUALITÀ – Francesco Acerbi sta continuando a lavorare per riacquistare la migliore condizione fisica. Il difensore presto potrà tornare a disposizione dell’Inter ma anche dell’Italia di Luciano Spalletti. Ecco le considerazioni avanzate da Marco Nosotti su Sky Sport 24: «Acerbi ha dato dimostrazione che può fare il terzo di difesa e può giocare a quattro. Può farlo sia a destra che a sinistra perché ha qualità nel rompere la linea e anche e nel lavoro d’impostazione. Uno come Acerbi a fianco dei giovani azzurri può essere utile per la crescita e per dare continuità. Lo dico anche per quello che ci ha fatto vedere nel modo di interpretare una gara, non soltanto nella Nazionale Italiana ma anche nel finale di stagione con l’Inter».