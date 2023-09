Boldi non ha dubbi sul derby: «Milan marcia in più, come sempre!»

Inter-Milan è l’attesissimo derby in programma sabato alle 18 e valevole per la quarta giornata di Serie A. Un tifoso rossonero d’eccezione, Massimo Boldi, intervenuto a Sky Sport, non ha dubbi su quale delle due squadre ha una marcia in più

BATTICUORE – Inter-Milan è un derby sempre bello e affascinante, anche per via dei tantissimi tifosi vip dell’una e dell’altra squadra. Uno di questi, il milanista Massimo Boldi, crede che i rossoneri di Stefano Pioli abbiano una marcia in più: «Chiaramente c’è già il batticuore, però credo che come sempre il Milan ha una marcia in più. Come vedo il derby? Lo vedo giusto. Per l’amor di Dio, vinca il migliore perché sono due squadre uniche al mondo».