Sozza di Milano l’arbitro di Inter-Milan: un caso più unico che raro!

Ad arbitrare Inter-Milan, il derby di Milano, sarà l’arbitro Simone Sozza di Milano. Per la prima volta storica, un arbitro del capoluogo lombardo arbitrerà la stracittadina milanese

CASO UNICO − Tra le varie designazioni, l’AIA ha affidato a Sozza di Milano il derby Inter-Milan. Si tratta di una prima volta storica: mai, infatti, era successo prima che un arbitro nato a Milano dirigesse il Derby della Madonnina. Ci sono solo due precedenti che si avvicinano, ma non riescono ad eguagliare tale caso: quello dell’ex fischietto Paolo Casarin, nato a Venezia ma cresciuto a Milano, che nel 1977 diresse il Derby con Mazzola e Rivera in campo. La gara finì 0-0. Poi l’altro caso risale alla stagione 2005-06, quando, Domenico Messina – nato a Cava de’ Tirreni ma della sezione di Bergamo – arbitrò Inter-Milan 3-2. Dunque, due casi simili ma non uguali a quello che interesserà Sozza in Inter-Milan di sabato 16 settembre. L’AIA, peraltro, da due anni ha deciso di eliminare la preclusione territoriale come già visto proprio con Sozza ad aprile 2022 per Inter-Roma e Doveri (sezione di Roma 1) due settimane fa a Verona-Roma.