Bucchioni: «Scudetto? 85%-15%. All’Inter mancano i punti senza Brozovic»

Enzo Bucchioni, in collegamento su Tmw radio, ha dato le sue percentuali Scudetto Milan e Inter. Per la squadra di Inzaghi, decisiva la mancanza di Brozovic in diverse partite

BAGARRE − Bucchioni dà i numeri sulla corsa Scudetto per poi individuare la pecca in casa Inter: «Percentuali Scudetto? 85% Milan -15% Inter. Ho visto ieri sera un Milan straripante, che gioca bene e ha ritrovato una condizione fisica che era stato un problema in una certa parte di stagione. Non sa gestire le partite, come ieri, gli serve giocare sempre al massimo e per questo ha faticato. Gli mancava intensità e l’ha ritrovata, così come elementi chiave come Leao. L’Inter è mancata in diverse partite quando non c’era Brozovic. Si doveva lavorare a un sostituto. Ha fatto tre esperimenti di seguito e tutti hanno fatto male. Allora doveva cambiare modulo. Oggi gli mancano quei punti lì».