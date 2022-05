Biasin: «Fallimento Inzaghi senza Scudetto? Esiste un costante bisogno…»

L’Inter in questa settimana si giocherà i restanti due obiettivi della stagione: Scudetto e Coppa Italia. Fabrizio Biasin ha voluto prendere le difese di Inzaghi in caso di mancato trionfo

NO FALLIMENTO − L’Inter mercoledì sera sarà in campo all’Olimpico per la finalissima di Coppa Italia contro la Juventus ed è anche in lotta per vincere lo Scudetto. Biasin si esprime sul primo anno di Inzaghi qualora non dovesse vincere il campionato: «Se Simone Inzaghi non vincesse lo scudetto la sua stagione sarebbe un fallimento? Ottavi di Champions League dopo 11 anni; Supercoppa Italiana; alla peggio finalista di Coppa Italia e secondo in campionato. Fallimento. La verità è che abbiamo costante bisogno di qualcuno da massacrare».