Paganin: «Juventus-Inter Coppa Italia? La bella! Una arriva con più voglia»

Massimo Paganin, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, ha commentato l’imminente finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per l’ex nerazzurro, la squadra di Inzaghi ha entusiasmato contro l’Empoli

FINALE − Paganin dice la sua sulla finalissima di mercoledì: «Coppa Italia? Porta via tante energie ma è stranissima. E’ da 58 anni che non si affrontano in finale di Coppa Italia Juventus e Inter, incredibile. Ci sono due precedenti: quello in Supercoppa Italiana vinto bene dall’Inter; l’ultimo in campionato dove aveva giocato meglio la Juventus e meritava di vincere, questa è la bella. Dall’ultima partita disputata in campionato venerdì, solo l’Inter si porta voglia ed entusiasmo, quasi contagioso contro l’Empoli. E’ stata incontenibile però sa che la Juventus nello scontro diretto è molto temibile».