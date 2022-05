Lautaro Martinez l’unica certezza in avanti per Juventus-Inter: e il partner?

Lautaro Martinez partirà sicuramente titolare in vista di Juventus-Inter. Inzaghi non ha dubbi sul Toro ma c’è da capire chi sarà il suo partner all’Olimpico

ATTACCO − Se, al momento, c’è un’insostituibile in casa Inter questo è sicuramente Lautaro Martinez. Il Toro ha segnato 11 gol nelle ultime 11 uscite stagionali, numeri importanti per il ragazzo di Bahia Blanca. Battuto peraltro il record di gol in una singola stagione con la maglia dell’Inter: 23. In Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, sarà sicuramente un grande protagonista. Simone Inzaghi dovrà scegliere il partner di Lautaro Martinez con il duo Edin Dzeko e Joaquin Correa in ballottaggio. Venerdì scorso contro l’Empoli, è partito dal 1′ l’argentino con il bosniaco che è entrato a gara in corso. Mercoledì sera, Dzeko è favorito per ricomporre la coppia titolare.