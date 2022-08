Bucchioni: «Pinamonti non cambia situazione Inter. Sensi troppi problemi»

L’Inter sta cedendo Pinamonti al Sassuolo e questo non convince molto Bucchioni. Il giornalista, nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato anche della posizione di Sensi ora in prestito al Monza.

SCELTE DA FARE – Enzo Bucchioni risponde alla domanda di un ascoltatore che avrebbe dato fiducia a Stefano Sensi: «Sappiamo quali sono stati i suoi problemi. L’Inter l’avrebbe tenuto, ma quando vedi che un giocatore ha reiteratamente dei problemi non puoi aspettarlo. Sono più sorpreso di come si sta gestendo la vicenda Andrea Pinamonti. È un giocatore interessante, a Empoli ha fatto un grande campionato ma l’Inter ci continua a non investire. Non penso che siano quei venti milioni dal Sassuolo a cambiare la situazione dell’Inter, è un discorso di fiducia. Invece Pinamonti secondo me è un giocatore da tenere: quando l’ha fatto forse era troppo giovane, ma con quello che ha fatto a Empoli l’anno scorso mi sembra un giocatore pronto. Vediamo cosa farà al Sassuolo, però io dietro Romelu Lukaku me lo sarei tenuto».