Lecce-Inter, Baroni recupera un big. Stamattina in tre fuori

Due giorni a Lecce-Inter e continuano ad arrivare le novità a livello di condizione. Per quanto riguarda la squadra di Baroni c’è il recupero di un big, a questo punto probabile titolare sabato alle ore 20.45. Domani i salentini faranno la rifinitura allo stadio.

LECCE-INTER, -2 – “Altra seduta mattutina all’Acaya Golf Resort & SPA per I giallorossi, chebsi avvicinano così alla gara di sabato sera. È stato a riposo Kristoffer Askildsen, con Alessandro Tuia e Kastriot Dermaku in differenziato. Gabriel Strefezza si è allenato regolarmente agli ordini di mister Marco Baroni. Domani la squadra sosterrà la rifinitura al Via del Mare alle ore 18”.

Fonte: uslecce.it