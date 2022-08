Bremer: «A un passo dall’Inter? Parlato con tanti ma colpito dalla Juventus»

Conferenza stampa di presentazione per Bremer alla Juventus. Il difensore brasiliano, che per diverso tempo sembrava dover andare all’Inter, ora spera di vincere in bianconero.

IL RIFIUTO – Gleison Bremer era a un passo dall’Inter, poi il dietrofront all’ultimo. Il difensore spiega come è maturata la sua scelta: «Quando ho scelto la Juventus? Ho parlato col mio procuratore, abbiamo parlato con diverse società. Però la Juventus è stata la squadra che mi ha colpito di più. Negli ultimi anni è stata la squadra che più ha vinto, era giusto venire qui nella stessa città in una società che vuole vincere sempre: è andata bene così. Il discorso scudetto è la Juve, che punta sempre a vincere. L’anno scorso non c’ero ma ora voglio vincere tutto. Non c’è niente di male ad aver lasciato il Torino per la Juventus. Da due anni volevo cambiare squadra e andare a questo livello: era il mio momento».