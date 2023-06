Bucchioni: «Applausi a Brozovic, vuole ancora giocare ad alti livelli»

Enzo Bucchioni ha dato il suo parere su Sportitalia sul mercato dell’Inter, in particolare anche sulla cessione di Marcelo Brozovic.

COMPLIMENTI – Bucchioni prende in esempio il croato: «Io faccio tanti applausi a Brozovic che ancora a 30 anni ha l’idea di giocare in un calcio vero, di fare il suo lavoro al livello che gli appartiene e non in Arabia Saudita. Stiamo rivivendo il periodo della Cina in maniera esasperata, il croato ha il coraggio di rifiutare per andare al Barcellona ed è un gesto da cui tanti devono prendere esempio. Cosa cambia tra 10 e 20 milioni di ingaggio? L’Inter dal punto di vista economico ha problemi, con Frattesi però faresti bene perché il play ce l’hai già ed è Calhanoglu che ha fatto ottimamente il suo compito quest’anno. Hai anche Asllani che dovrai lanciare ed è giovane».