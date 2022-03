Bressan: «Inter con poche energie a Torino. Brozovic? Serve il suo rientro»

Mauro Bressan, ex Fiorentina tra le tante, ha parlato del momento dell’Inter e di Brozovic, fondamentale per questa squadra. Una considerazione su Tmw radio anche sul match di domani

A SAN SIRO − Bressan sul match di domani: «L’Inter col Liverpool ha fatto una buona partita e a Torino ho visto una squadra in difficoltà per mancanza di energie, ma per me ha ancora tanta consapevolezza. Se rientrerà Marcelo Brozovic potrà riprendere la corsa. La Fiorentina è reduce da una vittoria stiracchiata col Bologna, quello di domani sarà un esame per vedere se la squadra è da Europa».