Il Torino si scioglie dopo l’Inter e perde contro un Genoa in 10. Urlo Blessin

Il Genoa trova la prima vittoria dell’era Blessin contro un brutto Torino. Granata deludenti dopo l’Inter. Termina 1-0. Il Grifone vince addirittura in 10 per rosso a Ostigard nel primo tempo

PRIMA VITTORIA − Obiettivo trovare la prima vittoria in campo per Blessin con il suo Genoa. L’avversario che arriva a Marassi però è uno dei più ostici: il Torino. Pronti-via e il Grifone passa in vantaggio. Minuto 14, Manolo Portanova calcola bene il rimbalzo in area di rigore e con un bel tap-in trova l’angolino basso sinistro. Niente da fare per Berisha. La partita la fanno i granata che dominano il possesso del gioco. L’episodio che può cambiare il match arriva dieci minuti più tardi. Ostigard prende il secondo giallo e viene espulso dall’arbitro. Risultato in discesa ma gara assolutamente in salita per il Grifone. La squadra di Juric prova ad approfittarne e sfiora il gol del pareggio al 35′ con Vojvoda che abbatte la traversa da dentro l’area di rigore. Nella ripresa, il Torino prova a riversarsi in avanti cercando la via del gol con Lukic prima e Pjaca poi, bravissimo in entrambi i casi Sirigu a dire di no. Nel finale, è addirittura il Genoa a sfiorare il 2-0 con Badelj che spara da fuori area. Deludente prestazione del Torino che dopo la grande gara con l’Inter si scioglie a Marassi.