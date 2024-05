Condò: «Sassuolo motivato, Inter no. Altrimenti non si spiega»

Paolo Condò cerca di dare un’interpretazione su Sky Sport al clamoroso risultato di Reggio Emilia che ha portato alla vittoria del Sassuolo contro l’Inter.

INTERPRETAZIONE – Difficile interpretare una sconfitta dei campioni d’Italia contro la penultima in classifica, la seconda in fila. Le uniche due di questa stagione sono arrivate sempre con il Sassuolo. Ne parla Paolo Condò: «Stasera tra Sassuolo e Inter è stata una partita tra una squadra super motivata e una sotto motivata. Altrimenti non si spiega questo risultato. Il Sassuolo nelle prossime partite giocherà con il Genoa e poi dalla Lazio che nell’ultima giornata che non sarà così motivata per l’obiettivo già raggiunto. Si ritroverà ancora in una situazione simile a quella di oggi con l’Inter».