Oristanio dal 1′ a sorpresa, Stankovic resiste 80′ ma il Volendam pareggia al 96′

Oristanio non segna e Stankovic non riesce a mantenere la porta inviolata, ma i due giovani scuola Inter possono gioire. Il pareggio last minute del Volendam vale momentaneamente la vetta che potrebbe valere a sua volta la promozione a fine stagione

PUNTO IN EXTREMIS – La titolarità di Gaetano Oristanio è la novità dell’ultima ora a ridosso del fischio d’inizio, visto che Wim Jonk lo aveva inizialmente messo in panchina. L’attaccante classe 2002 resta in campo fino al 72′, quando il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Il Volendam va sotto all’80’, quando il Den Haag con Samy Bourard si porta in vantaggio. Nulla da fare per l’altro classe 2002 nerazzurro in prestito in Olanda, il portiere Filip Stankovic, che gioca tutta la partita. Clamoroso, però, quello che succede in pieno recupero: al 96′ Damon Mirani segna il gol del pareggio! E i due giovani in prestito dall’Inter non possono che esultare. L’1-1 di Den Haag-Volendam di Eerste Divisie (Serie B olandese, ndr) permette alla squadra di Stankovic e Oristanio di ritrovare la vetta a quota 64 punti ma con una partita il più rispetto all’altra capolista, l’Emmen, in campo domani in casa del Venlo.