Branchini: «Brozovic-Kessié? Fantasia, spiego! Inter e Milan, anormale…»

Giovanni Branchini, il famoso agente che nel 1997 contribuì a portare Ronaldo il Fenomeno all’Inter, si è espresso sulla situazione Brozovic-Kessié. Poi ha individuato un’anomalia

PROBLEMA − Giovanni Branchini, agente di mercato, ha parlato dagli studi di Sky Calcio Club: «Le due squadre di Milano, Inter e Milan – tra le più importanti al mondo – hanno due centravanti intoccabili entrambi over 36. Secondo voi è normale? Con tutto il rispetto, no. Oggi gli attaccanti giovani e forti costano carissimi e sono ad appannaggio di emiri o americani. In Italia è da 30 anni che non nasce un campione. È un sistema che non può andare avanti. Brozovic-Kessié? Kessié fino a poche tempo fa era un corpo estraneo al Barcellona ma non c’è stato nessun contatto con l’Inter per Brozovic. Frutto di fantasia».