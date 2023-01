De Grandis: «Inter può diventare seconda forza Serie A! Inzaghi fa bene…»

L’Inter sfida l’Empoli alle 20.45 a San Siro nel match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. De Grandis a Sky Sport sottolinea come Inzaghi faccia bene a non cambiare assento dopo la Supercoppa italiana

SECONDA FORZA – L’Inter si appresta a sfidare l’Empoli a San Siro nel match della diciannovesima giornata di Serie A. Secondo Stefano De Grandis, Simone Inzaghi fa bene a non cambiare molto: «In questo momento Inzaghi fa bene a non cambiare, l’Inter si è ripresa, sta giocando e ha sbagliato solo una parte della partita con il Monza. Deve cercare di mantenere questo ritmo perché quando il Milan cala può diventare la seconda forza del campionato, in attesa di ritrovare Lukaku che non assomiglia minimamente a quello visto due anni fa».