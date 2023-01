Biasin: «Il Milan con l’Inter non si è presentato! Ma ora lo aspetto agguerrito»

Biasin torna sul derby Milan-Inter 0-3 di Supercoppa Italiana di mercoledì scorso, proiettandosi su quello di Serie A del prossimo 5 febbraio. Da Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista fa una previsione sul tipo di partita che si vedrà al Meazza.

DALL’ARABIA SAUDITA A SAN SIRO – Fabrizio Biasin ipotizza che tipo di derby sarà Inter-Milan del 5 febbraio: «Intanto succederà che saremo di fronte a ottantamila spettatori in uno stadio pieno, a differenza di quanto è successo la scorsa settimana. È stato comunque un bello spettacolo, con un’Inter che ha giocato una gran partita e un Milan che non si è presentato in campo. Io mi immagino una partita molto diversa fra quindici giorni, con un Milan sicuramente agguerrito e un’Inter che proverà a fare la stessa partita. Quello che ha fatto Matteo Darmian coi giocatori rossoneri dovrebbe essere la normalità, invece non è fatto spesso».