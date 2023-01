Genta: «Skriniar via dall’Inter? Sarei sorpreso del contrario! Kessie…»

Carlo Genta, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter e della vicenda legata a Milan Skriniar

SORPRESA – Genta parla a proposito della vicenda Skriniar-Inter: «Skriniar? Sarei stato sorpreso del contrario. Quando c’è tutto questo tira e molla, e non posso dimenticare Kessie che alle Olimpiadi disse “Torno e firmo” e poi sappiamo com’è andata a finire, quando va così per le lunghe la sorpresa non esiste. È abbastanza scritto»..