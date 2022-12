Brambati: «Skriniar? Perché tutti questi rinvii! Errore non darlo in estate»

Brambati si esprime su Skriniar, il quale ancora non ha rinnovato con l’Inter. L’ex giocatore ritiene sbagliata la scelta del club di non vendere il difensore in estate

VENDERLO PRIMA − Massimo Brambati si concentra su Skriniar: «L’unica cosa mi domando è il perché di tutti questi rinvii e rimandi. Si diceva che si sarebbe chiuso tutto prima di Natale. Io non credo che se un giocatore vuole rimanere sposti tanto il fatto dei soldi del PSG. I soldi che gli offre il PSG l’Inter non glieli dà. L’errore è stato fatto nel momento in cui non è stato venduto. Perdere 60 milioni cambia soprattutto per una squadra in difficoltà come l’Inter».